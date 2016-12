Tant el regidor republicà Jordi Coronas com el líder d'Esquerra a Barcelona, Alred Bosch, han publicat a les xarxes socials la seva estupefacció en veure com els comuns, PP i Ciudadanos votaven junts.

Amb el tema de la Monumental hem vist govern, PP i Ciutadans "Junts per les banyes" #PleBCN

La proposició dels republicans preveia també iniciar un procés participatiu per decidir col·lectivament què fer amb l'espai. L'objectiu era poder obrir La Monumental a la ciutat abans del 2020.

La iniciativa demanava al govern fer les gestions necessàries perquè les instal·lacions esdevinguin municipals l'any vinent, i paral·lelament, elaborar un estudi per conèixer els usos que podria s'hi podrien encabir en el futur.

