Nova mostra d’‘al·lèrgia’ al català de Ciudadanos

Sulfuració d'un regidor del partit d'Albert Rivera perquè una regidora de Compromís va parlar en valencià

Ciudadanos continua acumulant més motxilles i ha donat una nova mostra d’‘al·lèrgia’ a la llengua catalana. El grup municipal del partit a la ciutat de Castelló s’ha mostrat indignat en la sessió plenària d’aquest dijous perquè una regidora de Compromís utilitzés el català, o valencià, en una intervenció. Un edil del partit d’Albert Rivera fins i tot va aixecar-se i va marxar de la sala de plens.

"És que no tenim dos idiomes? Se li ha preguntat en castellà, per què no respon en castellà?



Durant el torn de preguntes dels veïns del municipi, una membre de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, María Jesús Garrido, va interpel·lar la tinent d’alcalde, Ali Brancal. La intervenció, en castellà, va anar seguida de la resposta de l’edil de Compromís, en valencià. Amb tot, no va poder dirigir-se a l’activista sense interrupcions, perquè el portaveu del grup municipal de Ciudadanos, Vicente Vidal, va irrompre amb ràbia: “És que no tenim dos idiomes? Se li ha preguntat en castellà, per què no respon en castellà? És qüestió d’educació”, va dir deixant de manifest un dubtós respecte per la intervenció de la regidora i, de rebot, també per la llengua catalana. Tot seguit, Vidal va marxar del ple sense donar més explicacions.

