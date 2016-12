El govern espanyol fa el ridícul amb una crida a la desesperada abans de la cimera

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

23 de desembre de 2016, 21.57 h







Mai no pararan de fer el RIDÍCUL, els governants de Madrid?









No se n'adonen que s'estan HIPOTECANT EL FUTUR, amb aquesta estupidesa exagerada ?











Tant els costa d'entendre que per molts FALSOS ARGUMENTS que posin sobre la taula, NO ENGANYEN NINGÚ, ni a Catalunya ni a Europa, NOMÉS ENGANYEN ALS SEUS PROPIS CIUTADANS ESPANYOLS ??!!!!









No veuen que la MALA FAMA de l'estat espanyol, com un niu de FEIXISME , el darrer que continua viu a Europa, és una fama que els acompanyarà dura... Llegir més