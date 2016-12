El referèndum torna a fer seure a la mateixa taula Artur Mas i Anna Gabriel

Última actualització Divendres, 23 de desembre de 2016 18:40 h

La cimera reuneix una vuitantena de personalitats per intentar articular un plebiscit

Guifré Jordan @enGuifre – En marxa la cimera pel referèndum al Parlament de Catalunya, que ha reunit 83 personalitats de tot l’espectre ideològic català, des de l’anticapitalisme al liberalisme i la dreta desacomplexada. Així, l’esdeveniment, convocat per Carles Puigdemont, ha fet compartir el mateix espai de negociació personalitats de tot tipus i ha propiciat que per exemple Artur Mas i Anna Gabriel tornin a seure a la mateixa taula. Tot plegat, un any després de les últimes converses fallides entre els dos grans protagonistes de la tardor política passada. Amb tot, no consta que l’expresident de la Generalitat i la portaveu de la CUP al Parlament s’hagin saludat de moment. No s’han hagut d’evitar, però, ja que tots dos tenien 81 persones més per a compartir els instants previs a l’inici de la trobada.

Intervenció inicial de Joan Rigol



Davant molta expectació, uns minuts més tard de dos quarts de sis de la tarda tots els convocats baixaven les escales del Parlament i s’hi quedaven uns minuts per fer-se la foto de família de rigor. Tot seguit, encaraven el camí de la solemne sala on la reunió ha començat a tres quarts de sis tocats de la tarda. Segons el guió previst, el president del Pacte pel Dret a Decidir (PNDD) havia de fer una intervenció inicial per a presentar un informe de balanç dels esdeveniments des de l’última reunió de l’òrgan, el març de 2015.



Puigdemont i Colau donaran explicacions de la cimera



El desenvolupament de la reunió és una incògnita, tot i que diverses fonts apunten que Carles Puigdemont proposarà que el PNDD doni pas al Pacte Nacional pel Referèndum. A més, el president de la Generalitat també proposarà, amb tota probabilitat, que un grup d’unes deu persones formin un equip de coordinació del Pacte i que es reuneixin més freqüentment. L’exdiputat del PSC i líder d’Avancem, Joan Ignasi Elena, podria ser el portaveu d’aquest equip. Puigdemont, Colau, la CUP i presumiblement algunes entitats compareixeran després de la reunió.



