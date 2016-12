El camí cap a les primàries del PSOE comença escalfat

Última actualització Dissabte, 24 de desembre de 2016 11:00 h

Incertesa sobre l'absència de Pedro Sánchez durant les últimes setmanes

El PSOE està a punt d’arribar al seu primer trimestre amb la gestora, és a dir, en situació de desgovern, i sense expectatives de celebrar primàries en les properes setmanes. No obstant, en els últims dies cada vegada són més les declaracions que apunten a un gener escalfat per solucionar la situació d’interregne. Una de les dates clau en el futur pròxim dels socialistes és el 14 de gener vinent, perquè està programada la propera reunió del comitè federal i Susana Díaz va insinuar que en aquesta trobada es fixarà la data del congrés federal, que succeirà les primàries. El conclave encara es podria allargar mig any més fins el juny vinent.

On és Pedro Sánchez?



En aquest sentit, la presidenta de la Junta d’Andalusia ha dit aquest divendres passat que no desvelarà si es presenta o no a liderar la formació fins que no comenci el procés congressual. Amb tot, ha assegurat que “hi haurà primàries i competició”, una afirmació que contrasta amb els mals auguris per a Pedro Sánchez. Fa setmanes que no apareix públicament i algunes fonts apunten al desinflament dels seus seguidors, que s’haurien passat a donar suport a la gestora o bé estarien en terra de ningú.



Es preveu un gener mogut a Ferraz



Alguns demanen que l’exsecretari general del partit doni senyals de vida abans del 14 de gener si vol tenir alguna opció. La seva absència s’interpreta com el preludi a la seva retirada definitiva o un tancament temporal per aparèixer amb més força que mai. Les últimes setmanes del PSOE han estat de relativa calma, però l’ambient es comença a escalfar i el gener potser difícil a Ferraz.



