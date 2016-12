Victòria democràtica: Unanimitat a favor d’un referèndum

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

23 de desembre de 2016, 21.46 h







Em permetré dir que en Millo, el delegat del gobienno de Madriz, és un CRETÍ IGNORANT, perquè acaba de dir una CRETINADA IGNORANT.







Acaba de dir (ho he vist i sentit a TV) que:







- Democràcia és obeir les lleis.









Aquesta PPaPPanatada només la pot dir un CRETÍ IGNORANT que no té ni idea de res i no està a l'alçada de cap mena de vida política en 1ª fila.









