Segona oportunitat dels independentistes al món Comú pel referèndum: se’n penediran?

El govern de la Generalitat no renuncia al compromís de la via unilateral no més enllà del setembre de 2017

Guifré Jordan @enGuifre – La cimera pel referèndum acaba en un gran acord entre independentistes i el món Comú per impulsar un plebiscit començant per esgotar totes les opcions de celebrar-lo de manera pactada amb l’Estat. Després de tres hores de reunió, els defensors de l’Estat català i els sobiranistes ambigus amb el sentit del vot recuperen la unitat perduda l’octubre de 2014, unes setmanes abans del 9N. Carles Puigdemont no ha explicitat què passa si no hi ha acord amb el govern Rajoy, no ha anat més enllà, en un gest que s’interpreta com una segona mà estesa cap als comuns.

Puigdemont es guarda temporalment l’as de la via unilateral per buscar més consens



Carles Puigdemont ha anunciat en una compareixença posterior al conclave un secret a veus: el Pacte Nacional pel Dret a Decidir fa un “salt endavant” i donarà pas al Pacte Nacional pel Referèndum. L’objectiu, de moment, és fer-lo per saber “quin ha de ser el vincle de Catalunya amb Espanya i de fer-ho de manera pactada amb l’Estat”. A més, ha anunciat una crida a fer campanya fins i tot internacional per a aconseguir-lo. A fi i efecte de recuperar la unitat, el president de la Generalitat es guarda l’as de la via unilateral a la màniga no l’ha posat sobre la taula, tal com ha revelat Ada Colau en una compareixença posterior.



Junqueras deixa clar que el Govern no renuncia al referèndum amb legalitat catalana



De fet, l’alcaldessa de Barcelona s’ha felicitat pel resultat de la reunió, ja que interpreta que es recupera la seva demanda de plebiscit pactat. A més, ha fet èmfasi en no encotillar el projecte en dates concretes. No obstant això, el vicepresident Junqueras ha deixat clar que la proposta de ‘referèndum o referèndum’ no més enllà del setembre de 2017 continua: “Tenim un compromís, un mandat molt clar”.



El Pacte Nacional pel Referèndum es vehicularà a través d'una comissió executiva



El president de Catalunya ha explicat que ara les entitats s’hauran d’adherir ara al Pacte Nacional pel Referèndum, que es vehicularà a través d’una comissió executiva pilotada per vuit persones i amb l’exdiputat del PSC Joan Ignasi Elena com a portaveu. La dirigent de la CUP Anna Gabriel ha valorat positivament la formació d’aquest òrgan, ja que és “transversal”, "paritari" i també “col·legiat”. A més, s'ha mostrat partidària dels acords d'avui, tot i que ha aclarit que Catalunya ja té "legitimitat" per a convocar-lo.



La gran diferència d’aquest procés amb el 9N és que el Govern té un pla B i no hi renuncia



Tot plegat és una segona oportunitat de l’independentisme als comuns. La primera va acabar com el rosari de l’Aurora en vigíles del 9N. Només hi ha un dubte: es penediran d’aquest nou gest? La pilota és a la teulada de l’entorn Colau, que pot desvirtuar la voluntat de referèndum en el moment clau i baixar-se del vaixell o bé apostar fins al final per votar. La diferència amb fa dos anys, però, és clara, ja que si el pacte amb Espanya fracassa, en aquesta ocasió hi haurà pla B i no serà improvisat: el govern de la Generalitat no es desentén del referèndum amb legalitat catalana.



