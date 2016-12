El Pacte Nacional pel Referèndum descol•loca PP, Ciudadanos i PSC

Última actualització Dissabte, 24 de desembre de 2016 12:55 h

La presència d’Ada Colau fa saltar les alarmes a Madrid i la fotografia d’unitat democràtica esclata dins els partits unionistes i afecte de manera greu als socialistes

33 ( 4 vots ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El portaveu parlamentari de C's, Carlos Carrizosa, ha retret a l'alcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, que participés aquest divendres a la cimera pel referèndum al Parlament. "No sé què hi feia, si no demostrar que estar pel procés separatista; ha agafat aquesta bandera per distreure la incapacitat de dur a terme qüestions del govern municipal", ha etzibat just l'endemà també que l'oposició en bloc tombés els pressupostos de Barcelona i s'activés el mecanisme de la qüestió de confiança. "Això del procés i la cimera sembla un pàrquing per a polítics que fracassen", ha resolt el diputat de la formació taronja.

Notícies relacionades

En declaracions als mitjans aquest dissabte, Carrizosa ha lamentat també que l'independentisme no canviï el discurs i que vulgui "vendre la mateixa moto" que fa dos anys, amb el procés participatiu del 9-N. "També es va començar amb el referèndum pactat i es va veure que no es podia", ha recordat.En aquest sentit, Carrizosa ha lamentat també que l'independentisme "no s'adapti als nous temps d'Espanya" i que, sense majoria del PP a l'Estat, no treballi amb "les forces del canvi" per impulsar reformes al Congrés. Segons el portaveu parlamentari de C's, l'independentisme segueix "entestat en el mateix que fa un anys".ACN Tarragona .- El portaveu parlamentari del PPC, Alejandro Fernández, ha lamentat aquest dissabte que la Generalitat "s'entesti a parlar només del referèndum, que no es farà", quan el govern espanyol "està disposat a parlar de 45 dels 46 punts que el govern català va posar damunt la taula". "És una oportunitat perduda de diàleg", ha apuntat Fernández des de Tarragona en una atenció als mitjans, on ha dit que la cimera del Pacte Nacional pel Referèndum demostra la "poca voluntat de diàleg" de la Generalitat. A més, el portaveu popular ha explicat que el referèndum "seria una mostra del dia de la marmota", tot recordant el 9-N i la votació al Congrés dels Diputats. "És tornar a repetir un viatge cap a cap banda perquè no està dins del marc democràtic de què ens hem dotat", ha conclòs.El PPC demanarà la compareixença del director de TV3 pel trasllat de l'emissió del missatge del rei Felip VI al 3/24. El portaveu parlamentari, Alejandro Fernández, assenyala que demanaran la dimissió de Jaume Peral si les explicacions no els satisfan Que ex destacats dirigents socialistes s’incorporin a la taula per dirigir el procés cap al referèndum ha deixat tocats als socialistes. Tenen difícil com a demòcrates lluitar contra la democràcia del dret al referèndum.