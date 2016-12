El Rei dels espanyols se’n fot de la democràcia del referèndum

Última actualització Dissabte, 24 de desembre de 2016 21:30 h

Avisa que "vulnerar les normes" porta a "tensions i enfrontaments estèrils, però s’oblida que Espanya és un dels principals països que vulnera les normes d’Europa

El rei Felipe VI, el rei dels espanyols ha apel·lat aquest dissabte al vespre al respecte a la llei com a base per a la convivència democràtica. Durant el seu discurs de Nadal, el monarca ha afirmat que "vulnerar les normes que garanteixen la democràcia i la llibertat només porta, primer, a tensions i enfrontaments estèrils, que no resolen res; i després, a l'empobriment moral i material de la societat". En aquest sentit ha reclamat una voluntat "decidida i lleial de construir i no de destruir, d'engrandir i no d'empetitir, d'enfortir i no de debilitar". En el discurs de la vigília de Nadal, Felipe VI ha emmarcat el futur en un temps per "obrir-se al món" i ha descartat que siguin moments "per fractures ni divisions internes, sinó per posar l'accent en allò que ens uneix, construint sobre la diversitat, [...] que ningú agiti vells rancors o obri ferides tancades".

Etiquetes Felipe VI, referèndum, Rei

"Vulnerar les normes que garanteixen la democràcia i la llibertat només porta, primer, a tensions i enfrontaments estèrils, que no resolen res; i després, a l'empobriment moral i material de la societat; perquè el progrés, la modernització i el benestar requereixen sempre de convivència democràtica basada en el respecte a la llei, a la voluntat decidida i lleial de construir i no de destruir, d'engrandir i no d'empetitir, d'enfortir i no de debilitar".A més, Felip VI s'ha mostrat confiat que els espanyols superaran les dificultats i els reptes en un determinat context: "Si entenem que no vivim temps per tancar-nos en nosaltres mateixos, sinó per obrir-nos al món; ni temps tampoc per fractures ni divisions internes sinó per posar l'accent en allò que ens uneix, construint sobre la diversitat; són temps per aprofundir en una Espanya de braços oberts i mà estesa; on ningú agiti vells rancors o obri ferides tancades; amb raons per a la unió i per treballar junts des de qualsevol lloc del nostre gran país".