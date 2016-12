Última actualització Diumenge, 25 de desembre de 2016 13:55 h

El cap de l'executiu assegura que la política institucional s'ha de basar en "la insubornable vocació de llibertat"

ACN Barcelona .- El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha apel·lat aquest diumenge a valors de l'expresident Francesc Macià com "el coratge, l'esperança, la llibertat i la república catalana". En participar a l'ofrena del Govern a la tomba de l'expresident al Cementiri de Montjuïc, Puigdemont ha celebrat ser "successors" d'aquestes actituds -"tenim el deure de posar-les al dia"- i ha advertit que "no es pot fer política des de les institucions sense una insubornable vocació de llibertat". En aquest sentit, Puigdemont ha posat en valor el coratge de Macià per "posar al davant la coherència personal i la fortalesa interior per aconseguir objectius col·lectius". Creu que d'aquesta actitud en va emanar també "l'esperança que va encomanar al poble" posant les bases així d'un tercer element, "la llibertat".

"Com a conseqüència del coratge", segons Puigdemont, Macià va saber traslladar a la població "esperança" entre uns moments d'un passat "fosc" per la supressió de les institucions seculars i va saber després "recuperar-les amb encert" en base una esperança "col·lectiva". D'aquesta manera, creu Puigdemont, Macià va fer arrelar les bases d'una actitud que també el defineix: "la llibertat"."Coratge, esperança, llibertat social, de les persones, del seu poble de la seva nació. És una idea que Macià va perseguir sempre i que va intentar imprimir en una manera de fer política: no es pot fer política des de les institucions sense una insubornable vocació de llibertat", ha arengat Puigdemont al costat el vicepresident Oriol Junqueras i dels consellers Carles Mundó, Meritxell Borràs i Toni Comín en l'homenatge a Francesc Macià en el 83è aniversari de la seva mort.En aquest sentit, ha apuntat un quart element que vincula a la figura de Macià, la república catalana. "Avui, que tenim l'immens privilegi de ser successors d'aquelles actituds, tenim el deure de posar-les al dia perquè les generacions que han de venir puguin créixer en una Catalunya conseqüència de coratge, llibertat i esperança", ha reblat el president.