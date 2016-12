Última actualització Diumenge, 25 de desembre de 2016 20:30 h

Castellà titlla de "buit i estèril" el diàleg de l'Estat en referència al discurs del rei Felip VI

ACN Barcelona .- El portaveu de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, ha apel·lat indirectament els comuns i els ha recordat que el referèndum es va fixar en el debat de política general per d'aquí a nou mesos, al setembre, i "no quan convingui". Castellà creu que la solució pactada "sempre és la millor", però ha subratllat que "això no pot bloquejar-nos mai, ni tampoc pot estimar que féssim cap pas enrere". "El referèndum es farà sí o sí. Pactat o no", ha afegit. En referència al discurs del rei Felip VI, el portaveu de Demòcrates ha titllat de "buit i estèril" el diàleg de l'estat espanyol i ha assegurat que "quan et diuen que podem parlar de tot menys de democràcia, menys d'exercir el dret d'autodeterminació i menys d'exercir el dret a vot, aquest diàleg és estèril".

