Fachin, un “trol” utilitzat per les clavegueres de l’estat contra el procés independentista

El líder de Podemos a Catalunya és un personatge fosc, mancat de cultura política democràtica, que dispara contra tot el raja independència i contradiu Errejón en la seva visió democràtica del procés català. Fachin contra l’actitud positiva de Colau a favor del Pacte Nacional pel Referèndum Se suma a altres líders podemites per intentar que l’alcaldessa de Barcelona s’acosti massa al full de ruta independentista, una actitud que fa les delícies dels responsables de l’Operació Catalunya.

El secretari general de Podemos a Catalunya, Albano Dante Fachin, conegut per la seva “violència” a l’hora de parlar ha anunciat que el seu partit no vol que Puigdemont posi data al referèndum, vol un referèndum impossible. Fachin s’uneix a altres dirigents de l’entorn dels “comuns” que critiquen l’actitud d’Ada Colau a la cimera del referèndum del 23 de desembre. Consideren que l’alcaldessa de Barcelona i futura líder de la nova formació va caure en l’estratègia de Pugidemont i Junqueras.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal