La monarquia en crisi: Mínim històric d’audiència del missatge Felipe VI

26 de desembre de 2016, 22.43 h



#2

#3

#6

#7 Miguel Romualdo, el fet malauradament indescutible i conegut per tothom, de que siguis una MARICONA INCONTINENT HISTÈRICA I COVARDA, no et servirà mai d'excusa per ficar-te tantes coses al cul , morcillas, mans de morter , la porra del teu avi quan era policia armada , etc



Ja et torna a fer picor el teu cul de maricona franquista, eh, nena? Recorda que hi ha una dotzena de catalans que tenim moltes ganes de conèixer't