El nou projecte polític de Colau té greus problemes

La jugada de Puigdemont i Junqueras ha suposat un nou problema al projecte dels comuns, projecte basat en seguir treballant dins de l’ambigüitat política respecte a la independència. El Pacte Nacional pel Referèndum obligarà molt més aviat del desitjat a prendre decisions davant la més que segura negativa d’Espanya a pactar un referèndum. Com va dir Errejón, si Espanya no vol negociar, Catalunya té tot el dret a celebrar un referèndum unilateral.Qui es fa càrrec del deute d’Iniciativa? Els destorba i molt a l’hora de les negociacions, els comuns demanen la dissolució i un final semblant al que entoma Unió, és a dir el camí del concurs de creditors, que facilitaria la integració d’Iniciativa al nou projecte polític.

