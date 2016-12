Última actualització Dimarts, 27 de desembre de 2016 09:25 h

Cuatro amaga del seu web les declaracions més contundents

Ahir, la cadena espanyola de televisió Cuatro, va emetre la vuitena entrega del programa 'Fuera de cobertura' que són petits documentals del que s'anomena avui dia 'periodisme d'investigació'. Ahir l'espai versava sobre com els més rics han incrementat exponencialment les seves fortunes gràcies a la crisi econòmica dels últims 7 anys. Entrevistava a diferents espanyols que han 'triomfat' als Estats Units i que gestionen i acumulen grans fortunes. Un d'ells, va enviar un missatge molt clar que ha estat censurat del web.

Un dels testimonis més contundents que apareixia ahir al programa va ser Alfonso Munk que es dedica a les finances; treballa en els comptes de Prudential un gran grup immobiliari als Estats Units.

Munk es vanta d'haver participat en la bombolla immobiliària: "jo invertia els diners dels clients en construcció a la Costa del Sol" i explica com li ha beneficiat la crisi al sector de la construcció. A més, assenyala empresaris i banquers espanyols com la font de tots els problemes per ser tots una colla de corruptes: "m'oferien tractes on hi havia comissions pel germà del banquer".

El tros censurat de Cuatro