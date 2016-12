EasyJet es nega a ajudar els seus clients si parlen en català

Última actualització Dimarts, 27 de desembre de 2016 10:05 h

Contesta a un usuari que li escrigui en "espanyol, anglès, italià, portuguès, francès, alemany o holandès" si vol ajuda

EasyJet ha ficat la pota fins ben avall a Twitter contestant amb menyspreu i vehemència un usuari que es queixava en català. En comptes d'atendre la seva petició o preguntar-li sobre el problema, ha escrit que si no parlava en una altra llengua, no podria ser atès. El més sorprenent de tot és que l'equip que gestiona Twitter de la companyia aèria entén espanyol, portuguès, italià i francès però no català.

Tal com explica el mateix compte oficial de Twitter d'EasyJet, no entenen el català malgrat operar a Catalunya i, a més, dominar "espanyol, anglès, italià, portuguès, francès, alemany o holandès". És més, nega l'ajuda a un client descontent si aquest li parla en català. I no es tracta d'un error perquè la companyia ha repetit el mateix discurs a un altre usuari.

De seguida la xarxa ha començat a contestar la companyia amb centenars de tuits, alguns d'ells en els idiomes que demanaven, queixant-se i retraient l'actitud de discriminació cap al català. De moment, Easyjet no ha fet cap comunicat al respecte ni ha demanat perdó.

@JosepCatt Buenos días Josep. X favor escríbenos en español,inglés,italiano,portugués,francés,alemán u holandés xa poder ayudarte. Grax, K — easyJet (@easyJet) 26 de desembre de 2016

@xbdn1971 Hola Xavi gracias por tu contacto contestamos en español, inglés, italiano, portugués, francés, holandés ó alemán

Un saludo

Gabz — easyJet (@easyJet) 26 de desembre de 2016

