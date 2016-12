Última actualització Dimecres, 28 de desembre de 2016 05:00 h

Impactant entevista de l'alcaldessa de Barcelona al diari El Español

Gerard Sesé - @gerardsese Ada Colau per fi s'ha deixat anar i ha dit tot allò que, més o menys, se sabia però que havia aconseguit mantenir en pseudosecret. Aquest cop, però, la líder dels comuns ha decidit no tallar-se ni un pèl i sincerar-se amb els ciutadans i, sobretot, amb els seus votants. Un dels titulars més impactants que ha deixat l'entrevista al diari de Pedro J. Ramírez ha estat quan ha destapat quin serà el sentit del seu vot al Referèndum: "Votaré No perquè vull ser presidenta d'Espanya".

Presidenta d'Espanya

Ada Colau no s'ho ha pensat dues vegades i ha disparat a barraca durant la seva entrevista a El Español. Per una banda, ha acceptat que per a ella "l'alcaldia només suposa una catapulta per arribar més a munt a la política" referint-se a les ganes que té de governar tota Espanya algun dia. De fet, ha arribat a dir que el seu pas pel consistori municipal és "la mateixa estratègia que ja vaig fer amb la PAH, i no em va anar malament (riu)".

A més, assegura que ja està farta que li preguntin sobre què votarà al Referèndum: "Votaré NO perquè vull ser presidenta d'Espanya" explicava sense pèls a la llengua.



Colau considera que s’entén millor amb Comín que amb l’Alfred Bosch



Preguntada sobre l’actitud dels republicans a l’Ajuntament ha respost que és difícil entendre's amb aquell que no ho vol. Considera que "té més feeling" amb altres líders dels republicans com el conseller Toni Comín que amb el cap de llista Bosch.

El govern de Trias

Ada Colau també ha parlat del seu antecessor, Xavier Trias. Colau ha volgut confessar-se: "ara que estic governant, me n'adono que en Trias no ho va fer pas tan malament". Fins i tot, arriba a dir: "crec que en algunes coses ho va fer millor, com per exemple com va gestionar el banc expropiat de Travessera de Gràcia". A més, assegura que es pensava que li farien una oposició més dura i, en aquest sentit, ha afirmat que n'està "tipa" de la de la CUP: "sí, aquella dona que no recordo el seu nom que fa un discurs semblant al meu però és independentista".

Ningú suporta Dante Fachín

L'alcaldessa de Barcelona també ha tingut temps per malparlar de Dante Fachín, el líder de Podemos a Catalunya. Colau assegura que "ningú el suporta" però que "l'aguantem perquè porta 'dulce de leche' a les reunions del partit". A més, també ha descrit a Lluís Franco Rabell com "un home que no és que sembli despistat, sinó que ho és". Sorprenent, però, ha estat la reacció que explica el periodista que ha tingut Colau quan li ha demanat la seva opinió sobre Joan Herrera: "no ha parat de riure, fins i tot li ha sortit una mica de cafè pel nas".

