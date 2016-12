Última actualització Dimarts, 27 de desembre de 2016 13:10 h

El regidor de la CUP de Vic fa la primera crida per evitar repetir la crispació que es va viure fa tot just un any de l'#ANECUP

1 ( 3 vots ) Carregant Carregant



La detenció de Joan Coma és un nou repte perquè l'independentisme es mantingui ferm i unit per les hores que vénen, després de l'èxit del Pacte Nacional pel Referèndum del 23 de desembre, la detenció d'avui del regidor de Vic posa a prova a Junts pel Sí i la CUP que ja en la detenció l'octubre passat de l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, va generar en un foc creuat de declaracions que tingué un to impropi de qui lluita per un objectiu comú: la independència del seu país.

L'Estat espanyol em deté. Aprofitem tot allò que ens uneix per plantar-li cara col•lectivament. Una abraçada a tots, de tot cor. Amor etern — Joan #EnsVolemVives (@joancomaroura) 27 de desembre de 2016

Notícies relacionades

De fet, el mateix Joan Coma és qui ha fet una crida a la unitat en el moment de la seva detenció: "L'Estat espanyol em deté. Aprofitem tot allò que ens uneix per plantar-li cara col·lectivament. Una abraçada a tots, de tot cor. Amor etern". Unes paraules que no han de passar per alt per als anticapitalistes, que fa tot just un any van protagonitzar la famosa Assemblea on un empat a 1.515 vots entre facilitar o negar la presidència al candidat de Junts pel Sí, Artur Mas, va tensar l'independentisme fins al punt que les veus favorables a unes noves eleccions van ressonar amb força mentre l'unionisme mediàtic se'n reia de la situació, totalment aliens al ridícul que setmanes més tard faria la política espanyola que va necessitar unes segones eleccions per tenir govern.