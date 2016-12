Ciudadanos posa els funcionaris del Parlament en el punt de mira

Última actualització Dimarts, 27 de desembre de 2016 20:45 h

Carlos Carrizosa avisa que els lletrats de la cambra catalana ja no poden participar a cap reunió de treball d'elaboració de les lleis de transitorietat

Ciudadanos dóna símptomes de desbordament per les activitats dels diputats independentistes al Parlament. Tot i la última sentència del Tribunal Constitucional que deixa sense efecte les ponències de les anomenades lleis de la desconnexió (hisenda pròpia, seguretat social i transitorietat jurídica), el partit espanyolista ja no intenta parar els peus als diputats que estan elaborant els tres textos legislatius. Ciudadanos ara posa la mesa de la cambra catalana i sobretot els funcionaris del Parlament en el punt de mira, i podria començar a fiscalitzar i observar amb lupa els lletrats de la cambra.

Carrizosa: "Han estat tres anys perduts per a tots els catalans"



El partit ha instat la Mesa del Parlament a desmantellar les ponències de les anomenades lleis de la 'desconnexió' anul·lades la setmana passada pel Tribunal Constitucional. A través d'un escrit, el grup parlamentari taronja demana que se suspenguin tots els treballs d'aquestes comissions i que es comuniqui als lletrats de la cambra que no han d'assistir a les reunions que se'n deriven. "Els funcionaris ja no poden participar-hi", ha ressaltat Carlos Carrizosa. D'altra banda, Carrizosa ha lamentat que l'any 2017 començarà de la mateixa manera que va acabar el 2013: "sense pressupostos i parlant de referèndum". "Han estat tres anys perduts per a tots els catalans", s'ha queixat.

