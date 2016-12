Última actualització Dimecres, 28 de desembre de 2016 10:00 h

No hi ha cap vot

L’exdirigent de la formació anticapitalista ha qualificat d’impensable que “un representant de la sobirania popular hagi de donar explicacions davant un jutge pels delictes d’opinió i de sedició”. “Això és propi de règims repressius i autoritaris i d’un estat neuròticament obsessionat amb la unitat d’Espanya”, ha sentenciat.

Mentrestant unes 35 persones s’han traslladat aquesta nit en autocar a Madrid per expressar el seu suport a Joan Coma a les portes de l’Audiència Nacional. Són membres del moviment 30/30, entre els quals també hi ha les diputades de la CUP Anna Gabriel i Eulàlia Reguant i alguns companys del regidor a l’ajuntament de Vic com Sara Blázquez , Marc Barnolas o Càtia Juncs. També ha viatjat fins a la capital espanyola l’alcaldessa de Vic, Anna Erra.

Els Mossos d’Esquadra van practicar dimarts la detenció del regidor de la CUP per ordre del titular del jutjat Central d’Instrucció número 2 de l’Audiència Nacional, Ismael Moreno, després que Coma desobeís la citació judicial i es negués a comparèixer el passat 24 d’octubre per un presumpte delicte d’incitació a la sedició. La detenció s’ha portat a terme després que el magistrat hagi rebut nous informes de la Guàrdia Civil, la policia espanyola i els Mossos d’Esquadra sobre les crides a la desobediència col·lectiva efectuades pel regidor de l’ajuntament de Vic.

La citació que Joan Coma va desatendre el passat més d’octubre es va produir a instàncies de la Fiscalia per una crida del regidor a la desobediència civil a les institucions espanyoles i a les resolucions del Tribunal Constitucional durant un ple municipal el mes de desembre de 2015 en què es votava una moció de suport a la resolució del Parlament del 9 de novembre sobre l’inici de la desconnexió. El Fiscal manté que aquestes crides a la desobediència civil i els seus pronunciaments a favor de la independència compleixen els requisits d’un delicte d’incitació a la sedició.

La detenció de Joan Coma per negar-se a comparèixer davant un jutge es produeix només 15 dies després que l’Audiència Nacional ordenés la detenció de cinc integrants de l’esquerra independentista per desobeir una citació d’un altre magistrat de l’Audiència, Fernado Andreu, per cremar retrats de Felip VI durant una mobilització anticapitalista el passat Onze de Setembre. En aquesta ocasió, els joves van declarar que no reconeixien la legitimitat del tribunal i el jutge els va deixar en llibertat amb càrrecs.

Així mateix, ha considerat que els delictes que li atribueix el jutge demostren “el concepte de democràcia de l’estat espanyol i en concret del seu nucli dur”. “Aquest és un tribunal que va néixer el 5 de gener del 77, un dia després de la mort del tribunal d’ordre públic i que manté la filosofia franquista”, ha afegit.