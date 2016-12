Puigdemont se sotmetrà a les preguntes de ciutadans anònims en horari de màxima audiència

Última actualització Dimecres, 28 de desembre de 2016 10:50 h

TV3 prepara emetrà el 22 de gener el programa 'Jo pregunto'

A l'estil de 'Tengo una pregunta para usted', el conegut programa de Televisió Espanyola que l'any 2007 va posar davant de diferents ciutadans a polítics com Rajoy, Carod Rovira i el president Zapatero, TV3 prepara el 'Jo pregunto'. L'adaptació catalana de l'original 'J'ai une question à vous poser' de la TF1 francesa.





TV3 prepara, amb tota seguretat, una de les primeres entrevistes televisives més imprevisibles per al president Puigdemont. La televisió pública catalana ha preparat per al 22 de gener a Manresa el programa 'Jo pregunto', un espai on diferents ciutadans del país podran fer la seva pregunta al president de la Generalitat.El procés per ser un dels qui preguntarà començarà els dies 10 i 11 de gener al Paranimf de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, dues jornades de debats perquè els assistents triïn qui farà les preguntes a Puigdemont el dia 22. Per a participar, TV3 ha obert un espai web on qui vulgui es pot inscriure