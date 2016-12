Última actualització Dimecres, 28 de desembre de 2016 15:05 h

Joan Coma respon així al jutge que li ha retirat el document a la sortida de l'Audiència Nacional

Sembla més un capítol de comèdia que no pas una pàgina fosca de la justícia espanyola. El regidor de Vic, Joan Coma, acusat de "sedició" pel seu discurs on deia que "nosaltres sempre hem dit que per fer la truita caldrà trencar els ous, aquesta declaració significa un clar pas endavant cap a la construcció de la República catalana", ha etzibat, només sortir de la sala judicial, que malgrat que el jutge li hagi retirat el passaport l'any vinent en tindrà "un de nou" per poder viatjar amb total llibertat.



35 persones pujant a un bus a Vic per anar a Madrid per donar suport al regidor de la CUP Joan Coma Comparteix Tweet

Etiquetes Audiència, catalunya, joan coma, ous, pasaport, referèndum, trencar-los, truita

Coma, que ha revelat que la primera pregunta del jutge ha estat "què vol dir "truita", "ous" i "trencar-los", defensa que la seva declaració d'avui ha servit per defensar el dret a decidir del poble català a través d'un referèndum que es farà "es pacti o no". El regidor cupaire considera que el dret a exercir la desobediència davant les lleis injustes és una eina "legítima, democràtica i democratitzadora" que serveix per superar lleis injustes i construir-ne de millors.