"La premsa del cor triomfa més a Espanya perquè hi ha més analfabets"

Karmele Marchante ha concedit una entrevista a directe!cat i ha demostrat que la periodista que surt per la tele no és un personatge: ella és així i es mostra amb naturalitat. Una dona de caràcter i amb fortes conviccions, feministes i independentistes. Amb ella repassem els seus últims anys laborals, el procés i els conflictes que li ha suposat dir que és independentista. De fet, ens explica com l'insulten pel carrer, al gimnàs o fins i tot una metgessa de capçalera. Mostra admiració per Anna Gabriel i, explica, si no visqués a Madrid, li agradaria cremar una foto del rei. També ens narra quin company de feina a Tele5 la va increpar més.

Tu ets independentista de tota la vida o de fa poc?



Doncs des de fa anys. De fet l'any 2005 l'Albert Om em va preguntar a TV3 si jo era independentista i vaig dir que sí. Recordo que es va quedar 'flipat'. Ell mateix ho recordava en un article a la contraportada de l'Ara ara fa un parell d'anys.



Així que de tota la vida?



De tota la vida no. Però sí que fa un bon grapat d'anys.



Ho vas fer públic quan encara era tabú parlar d'independència, quan no hi havia aquest fervor...



Exacte, però és que el "fervor independentista" em ve de família.



Ah sí? Però si no m'equivoco el teu pare el militar i la teva mare havia col·laborat amb l'Auxilio Social, una organització vinculada a la Falange. On és el fervor familiar?



És Sant Esteve. Haig d'abandonar la sobretaula familiar encara amb els canalons a mig digerir perquè he quedat amb Karmele Marchante. Sí, no hi havia cap altra opció perquè viu a Madrid i estava passant les festes amb amics a Catalunya. No podia deixar passar l'oportunitat d'entrevistar una periodista que ha fet la seva carrera per les Espanyes i que, sense complexos, lluita per la independència de Catalunya, fet que li ha acabat costant la feina. Ella, tan amable, em convida al pis senyorial a la part alta de Barcelona on tenia el tradicional dinar malgrat que sigui un dia festiu. La Karmele em rep amb un dels seus vestits preferits: una estelada repartida pel seu cos. La periodista es mostra tal com és, sense pèls a la llengua. Tot just em disposo a fer la primera pregunta quan una criada de la casa que ens acull em serveix un cafè. Una mica de sucre i comencem!