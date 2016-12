BCN World i pressupostos són incompatibles segons la CUP

Última actualització Dimecres, 28 de desembre de 2016 16:55 h

La formació retreu al Govern de recórrer a la "vella pràctica" d'aprovar "planejament conflictiu" en períodes festius

ACN Tarragona .- La CUP adverteix el Govern que l'aprovació del nou projecte de BCN World pot condicionar el seu suport als pressupostos del 2017. "En la negociació dels pressupostos, aquest serà un element més que tindran les assemblees de la CUP per valorar globalment el suport o no als comptes del Govern", etziba la formació a través d'un comunicat. La CUP critica que el pla director del projecte rebatejat com a Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, s'aprovi durant aquesta setmana, en plenes festes nadalenques, "una vella pràctica" de la conselleria de Territori i Sostenibilitat que segons la CUP, demostra "poca sensibilitat" i "falta de respecte a la ciutadania". La formació ha tornat a expressar el seu rebuig a un projecte que experimenta "un retrocés", posant en evidència que l'única "voluntat" és revaloritzar els terrenys de La Caixa.

Davant l'aprovació provisional del Pla Director Urbanístic (PDU) del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vilaseca i Salou, anteriorment conegut com a BCN World, aquest dimarts per la Comissió d'Urbanisme de Tarragona, i la previsió d'aprovació definitiva aquest dijous per part de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, la CUP ha volgut retreure al Govern que aquesta aprovació es faci enmig d'un període de festes i sense activitat parlamentària, i que a més, sigui per "donar cabuda a una activitat, els casinos, que fins ara no estava prevista en el planejament vigent, i amb una clara voluntat especulativa per la compravenda dels terrenys".La CUP insisteix que el projecte de BCNWorld està "en retrocés", amb la possibilitat d'ubicar-hi "com a molt dos casinos" -inicialment se'n preveien sis- i que això evidencia que la voluntat del Govern "només és la de revaloritzar uns terrenys de La Caixa que havien quedat devaluats amb l'esclat de la bombolla immobiliària". "Tal i com va anunciar La Caixa, la seva voluntat és desprendre's d'aquests actius tòxics, i ara la Generalitat li aprova un PDU per ajudar-la en aquest objectiu", retreu la formació.La CUP afegeix que, a través de l'Incasòl, s’ha signat amb aquesta entitat financera una opció de compra de 150 hectàrees per un preu de 110 milions d'euros, amb "el risc, doncs, que la Generalitat executi aquesta opció de compra tot rescatant a La Caixa". "Seria inexplicable per al Govern que enmig d'una crisi social com la que patim, es destinessin 110 milions en rescatar uns terrenys tòxics de La Caixa", reitera la CUP.Els cupaires també retreuen al Govern que llanci el missatge de 'primer la independència i després ja triarem el model de país que volem', quan per altra banda, segons la CUP, pren decisions que afecten el model futur, i amb "càrrega ideològica" com ho és l'aposta pel joc, tal com opina la formació. La CUP reitera el seu rebuig a aquest projecte de joc i de turisme "intensiu i precaritzador", i considera que tindrà un impacte negatiu en el territori en general i la destinació turística de la Costa Daurada en particular.A la vegada, garanteix que seguirà donant suport a totes les accions que emprengui l'Assemblea Aturem BCNWorld, ja siguin en forma de mobilitzacions com si són obrint la via judicial contra el desenvolupament del projecte -l'Assemblea ha anunciat just aquest mateix dimecres que es planteja recórrer el pla. Com a CUP-CC, a més, s'introduirà una esmena a la Llei de mesures fiscals i financeres demanant la no aplicació del PDU, així com la seva reversió, i demanant que la Generalitat "no avali el projecte amb cap euro públic".