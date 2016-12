La innocentada del directe!cat triomfa per segon any consecutiu

Última actualització Dimecres, 28 de desembre de 2016 20:05 h

És la més comentada i compartida a les xarxes

Per segon any consecutiu, la innocentada de directe!cat ha esdevingut la més comentada i compartida a les xarxes socials. Si l'any passat va triomfar pels Sants Innocents la notícia sobre el vot nul de l'assemblea de la CUP que havia de decidir si es feia Artur Mas president (que a més, es va mig confirmar quan la CUP va afirmar que hi va haver un vot nul) aquest 28 de desembre la notícia que ha revolucionat internet ha estat la suposada entrevista de El Español a Ada Colau.

Desenes de milers de lectures, centenars de comentaris, milers de 'likes' i incomptables compartiments a Twitter han convertit la innocentada d'enguany del directe!cat en la més vista per segon any consecutiu.

Com a bona broma, hi ha hagut gent que en un primer moment s'ho ha empassat i així ho feia constar a les xarxes. Alguns amb més humor que d'altres. La divertida falsa entrevista de l'alcaldessa de Barcelona a El Español també ha descol·locat a altres lectors que han afirmat que malgrat que la conya era evident, s'hi podrien amagar veritats.

Una tradició divertida

Com sempre, també, hi ha hagut gent que no li ha caigut gens bé la innocentada. Però cal recordar que aquesta divertida tradició és una llicència que es permeten els periodistes un dia l'any. De fet, el mateix Carles Puigdemont, que coneix la professió, no s'ho ha pensat dues vegades i ha volgut, també, fer una innocentada, en aquest cas assegurant que Presidència es traslladaria a Girona.

