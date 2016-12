Puigdemont: “Per declarar la independència, el sí al referèndum necessita un 50% dels vots més un”

Última actualització Dimecres, 28 de desembre de 2016 22:50 h

A l’emissora francesa ‘Equinox’, el president precisa que en cas de victòria de la secessió la DUI es faria abans de les eleccions

ACN Barcelona .- El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dimecres en una entrevista a l’emissora francesa ‘Equinox Radio’ que “per declarar la independència, el sí al referèndum ha de guanyar amb el 50% més un dels vots”. A banda, el president català ha precisat que en cas de victòria de la secessió, la DUI es declararà abans que hi hagi unes noves eleccions. Sobre la participació necessària per donar per vàlid el referèndum, Puigdemont ha argumentat que aquest afer no és essencial ja que alguns partits cridaran al boicot “i no vull entrar en el seu joc”.

Un president contundent i amb les idees clares



Tot i això, el president de la Generalitat ha volgut recordar que en la consulta del 9-N es van registrar fins a 400.000 vots no favorables a la independència. Puigdemont ha volgut tallar de soca-rel però qualsevol comparació amb el referèndum de l’any que ve. “El referèndum del 2017 no serà com la consulta del 9-N de 2014 perquè, a diferència d’Artur Mas, jo tinc una majoria independentista al Parlament”, ha assenyalat.



El president més independentista de la història



El president de la Generalitat també s'ha referit al paper que hauria de tenir Europa davant el procés sobiranista català. “No estic demanant als líders mundials que donin suport a la independència, només al referèndum”, ha reflexionat en veu alta Puigdemont, que ha afegit que “Europa no té futur si no reconeix una realitat com la de Catalunya”. “La realitat de Catalunya existeix, fins i tot si a alguns estats europeus no els agrada”, ha puntualitzat el president de la Generalitat, que també ha lamentat les traves del govern espanyol i la seva campanya contra Catalunya davant altres executius. “Si tinguéssim el nostre ministeri d'Afers Exteriors, podríem comunicar millor i els francesos no ens compararien amb els corsos”, ha conclòs Puigdemont.





