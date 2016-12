Silenci còmplice de La Vanguardia i El Periódico sobre el cas Joan Coma

Última actualització Dijous, 29 de desembre de 2016 09:20 h

Avui, tots aquells catalans que hagin agafat El Periódico o La Vanguardia hauran pogut comprovar que a les seves respectives portades s'hi parlen de diferents temes d'actualitat menys d'un: la detenció i interrogació a Joan Coma per part de l'Audiència Nacional.

Joan Coma, el regidor de Vic detingut dilluns perquè ahir declarés a l'Audiència Nacional, per unes declaracions en un ple del seu poble, ha estat completament ignorat tant per El Periódico com per La Vanguardia. Aquest silenci còmplice queda en evidència quan ambdós diaris han destacat altres notícies (d'àmbit espanyol) per davant de l'actualitat catalana.

La Vanguardia, per exemple, ha preferit parlar dels socialistes espanyols "Destacats seguidors de Sánchez impulsen Patxi lópez". El Periódico, d'altra banda, també en clau súper estatal, té com a foto i titulars destacats "Movida en Madrid" per parlar de la prohibició de la circulació dels cotxes amb matrícula amb nombre parell per la forta concentració de pol·lució sobre la ciutat.

