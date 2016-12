El País, malalt d'odi contra el procés

Última actualització Dijous, 29 de desembre de 2016 11:15 h

Xavier Vidal-Folch vomita improperis i concentra la seva ràbia contra la presidenta del Parlament

El periodista Xavier Vidal-Folch ha escrit un article a El País que demostra que l'unionisme treu foc pels queixals davant la rapidesa amb què avança el procés. La peça escrita des de la ràbia i frustració, carregada d'improperis, retrets i injúries, carrega contra els partits sobiranistes i enfoca la seva fúria contra Carme Forcadell. Això sí, defensa l'oposició i l'actuació del Tribunal Constitucional.

Xavir Vidal-Folch parla del procés com si fos el dimoni personificat. En el seu últim article descriu el que està vivint el parlament "un sectarisme redundant i complementari". També enfoca la ràbia cap a Carme Forcadell i diu que "segueix sent la presidenta més sectària, incompetent i divisòria que ha tingut el Parlament des de la seva restauració". I per si no fos poc, conclou l'article afirmant que "la dignitat de la presidència brilla per la seva absència".

A més, defensant i alabant a l'oposició diu que "no tothom a Catalunya aplaudeix que se li escupi" i enalteix la figura de la justícia espanyola per intentar evitar fets tan democràtics com un debat parlamentari majoritari. De fet, titlla la majoria parlamentària d'insuficient, ja que diu que només són 2 partits dels 6 que conformen l'hemicicle.

Un article carregat de demagògia no apte per a cardíacs.

