Última actualització Dijous, 29 de desembre de 2016 11:40 h

El líder d'En Comú Podem constata estar en fora de joc a l'hora de posicionar-se sobre el referèndum

Sense marge de maniobra, el món comú es troba entre l'espasa i la paret després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la cimera del Pacte Nacional pel Referèndum apostés per la via del referèndum pactat amb l'Estat com un últim intent abans de caminar sense dilacions cap al referèndum unilateral i vinculant. El gest del president ha descol·locat als comuns que, després de reclamar el referèndum durant tot el 2016 i posar de límit aquest mes de desembre per treballar en una opció unilateral, ara veuen com el seu discurs està ple de contradiccions i una falsa revolució democràtica que demostra una realitat molt incòmoda: exerceixen la política clàssica de tota la vida.

En Xavier Domènech vol un referèndum, però no donarà el seu aval si no desprèn "efectivitat". El líder d'En Comú Podem, atrapat en el seu discurs contrari al full de ruta de Junts pel Sí i la CUP i, a la vegada, defensar el dret a decidir dels catalans, concreta que només donarà suport al referèndum si aquest té efectes jurídics, interpel·li la majoria i que arrossegui reconeixement internacional. En resum, tres condicions que ja hi eren al full de ruta i en el discurs del "referèndum o referèndum" del president de la Generalitat. Per tant, què demana Xavier Domènech?



El referèndum unilateral, fa tot just una setmana, era un gran problema per als líders del món comú. Avui, davant la tessitura de posicionar-se més clarament un cop el Pacte Nacional pel Referèndum ha exposat que la via pactada és la primera, però no única, opció per a exercir el dret a decidir, Domènech ha reflexionat que, en el cas que l'Estat no vulgui acordar absolutament res, com ja va passar el 2014, es pot tirar endavant la via unilateral: "Si això es pot aconseguir sense un pacte amb l'Estat, cap problema". De fet, el líder de ECP s'ha mostrat "disposat a escoltar totes les propostes" i ha descartat fixar terminis tant per a la negociació amb l'Estat com per a la convocatòria del referèndum. Allargar-ho tot per no tenir res.



