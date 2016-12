L'Estat busca empresonar Homs

Última actualització Dijous, 29 de desembre de 2016 15:10 h

Acusa el demòcrata d'haver fet actes que "contrariaron de modo grosero" l'ordenament jurídic

Francesc Homs podria convertir-se en el primer màrtir real del procés després que el jutge espanyol que porta el cas hagi conclòs que el demòcrata va desobeir i prevaricar en “potenciar” la consulta del 9-N malgrat la suspensió del TC. Això, doncs, deixa oberta la via penal per a poder engarjolar al polític català. Palomo del Arco tanca la instrucció i dóna deu dies a Fiscalia perquè decideixi si obre judici oral o arxiva el cas.

El jutge del Tribunal Suprem Andrés Palomo del Arco ha conclòs que el diputat del PDECAT i exconseller de la Presidència, Francesc Homs, va cometre un delicte de desobediència i prevaricació en “potenciar” la consulta del 9-N malgrat la suspensió del Tribunal Constitucional (TC). El magistrat tanca la instrucció i dóna un termini de deu dies perquè Fiscalia sol·liciti si obre judici oral, arxiva les actuacions o, excepcionalment, demana alguna diligència complementaria. Segons la resolució del jutge, Homs no només no va suspendre les actuacions per desenvolupar la consulta sinó que la va “potenciar” tot i conèixer la suspensió. En aquest sentit, el jutge assegura que les actuacions d’Homs van ser “arbitràries, omissives i actives i contraries absolutament a la Constitució”. Un dels indicis que apunta és la resposta d’Homs a la carta de T-Systems, empresa encarregada de la part informàtica, que preguntava si la suspensió del TC afectava la consulta.



Llenguatge quasi bèl·lic a la interlocutòria



tales resoluciones y disposiciones, fuere cual fuere su contenido, contrariaban de modo grosero, el ordenamiento jurídico; y no sólo de legalidad ordinaria, sino el constitucional, al resultar carentes de todo soporte competencia', en ese momento inexistente, e imponer su propia voluntad sobre la del órgano constitucional, al que expresamente se le atribuye y obliga el dictado de la suspensión".



directe!cat En una interlocutòria, de 33 pàgines, el jutge usa un llenguatge si més no sorprenent. Descriu així els actes "il·legals" d'Homs: "resoluciones arbitrarias, omisivas y activas, contrarias absolutamente a la Constitución, por cuanto desapoderada la Generalitat de la potestad para llevar a cabo la competencia que cuando menos tácitamente afirmaba sobre el "proceso participativo" que culminaba con la consulta;; y no sólo de legalidad ordinaria, sino el constitucional, al resultar carentes de todo soporte competencia', en ese momento inexistente, e imponer su propia voluntad sobre la del órgano constitucional, al que expresamente se le atribuye y obliga el dictado de la suspensión".

