Imponent mostra d'unitat de JxSí i la CUP en signar un acord polític global sobre la Llei de Transitorietat Jurídica

Última actualització Dijous, 29 de desembre de 2016 13:25 h

El text defineix Catalunya com una “República de dret, democràtica i social”

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Junts pel Sí i la CUP han tancat avui un acord polític imprescindible per tirar endavant la Llei de Transitorietat Jurídica, després de sis mesos de debat sobre l'articulat de la llei més importat per fer possible el referèndum i la posterior República catalana, les forces independentistes han complert el termini establert en el Debat de Política General i ja caminen amb pas ferm cap a l'aprovació dels pressupostos, la convocatòria del referèndum i la proclamació d'independència.

L'acord en el text a la llei estipula que "Catalunya es constitueix en una República de dret, democràtica i social" que garanteix la màxima seguretat jurídica en la transició de la República un cop guanyat el referèndum per la independència. La llei recull tot un seguit d'epígraf claus perquè el procés de desconnexió amb l'Estat sigui el menys molest possible per als ciutadans: disposicions generals, nacionalitat i territori, la successió d'ordenaments i d'administracions, els drets i els deures, el sistema institucional, el Poder Judicial i l'administració de justícia, les finances, el referèndum d'independència, el procés constituent i les disposicions finals i d'inaplicació.



La llei dota i habilita les institucions públiques catalanes de les eines per a l'exercici del dret a l'autodeterminació, d'acord amb la voluntat majoritària de la societat catalana. Junts pel Sí i la CUP-CC estan treballant en els diferents escenaris a fi d'incorporar el nombre més gran de forces polítiques en la preparació i convocatòria del referèndum d'independència. Per aquest motiu, aquest epígraf de la llei es troba pendent de concretar.



Notícies relacionades