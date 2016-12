La corrupció esquitxa a Susana Díaz i a la Junta d'Andalusia

Última actualització Divendres, 30 de desembre de 2016 05:00 h

La justícia processa a un exdirigent de la UGT i sis ex-alts càrrecs del govern andalús per l'escàndol dels ERE fraudulents a dues empreses

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El jutge de reforç per l'escàndol dels EROS andalusos ha confirmat el processament d'alts càrrecs de la junta i l'ex-alt càrrec de la UGT, Juan Lanzas, personatge clau per aconseguir ajudes fraudulentes. El cas afecta les empreses Surcolor i Surcolor Optica, una peça separada d'un dels casos de corrupció que afecta la Junta d'Andalusia.

La Junta d'Andalusia, un pou de corrupció



El PSOE ha governat Andalusia durant tota l'etapa democràtica i els greus casos de corrupció confirmen "el cortijo" particular en què han convertit la regió. Un pou de vot captiu per garantir l'hegemonia política pels anys vinents.



Exconsellers i alts càrrecs processats pel frau dels ERO



Entre ells l'ex conseller de treball Antonio Fernando, els exdirectors de Treball Javier Guerrero, Daniel Alberto i Juan Márquez, l'ex viceconseller de treball Agustín Barberá i l'ex delegat de treball a Sevilla Antonio Rivas.



Susana Díaz, presidenta per accident i innòcua a la corrupció



L'ex diputada nacional i actual presidenta de la Junta després de la fugida de Cháves i Griñan intenta passar desapercebuda dels casos de corrupció, malgrat la ferma defensa que sempre fa dels dos expresidents andalusos. En un intent d'aprofitar el populisme i la gràcia andalusa per aconseguir el poder absolut, primer Andalusia i ara a comandar el PSOE per fer l'assalt a Espanya.



Notícies relacionades