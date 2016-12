Coscubiela, desbocat contra la llei de transitorietat jurídica

Última actualització Dijous, 29 de desembre de 2016 15:45 h

Titlla la llei de desconnexió de “placebo polític” i demana a Puigdemont que no “especuli” amb el referèndum

12 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El portaveu de CSQP al Parlament, Joan Coscubiela, ha tornat a mostrar la seva cara més dura i bel·ligerant contra el procés català i ha volgut marcar perfil propi posicionant-se vehementment contra els partits sobiranistes. Així doncs, desbocat, ha qualificat l'acord entre JxSí i la CUP sobre la llei de transitorietat jurídica de "placebo polític" i demana a Puigdemont que no "especuli" amb el referèndum. A més, avisa que la llei "clandestina" es pot convertir en un altre "autoengany".

l portaveu de CSQP al Parlament, Joan Coscubiela, ha qualificat l’acord entre JxSí i la CUP sobre la llei de transitorietat jurídica de “placebo polític” per acontentar els compromisos sense complir-los. En roda de premsa des del Parlament, Coscubiela ha afegit que es tracta d’una llei “clandestina” per burlar l’Estat i ha avisat que es pot convertir en un altre “autoengany induït” tenint en compte que les lleis requereixen de força per ser aplicades i de recursos per poder-se implementar. D’altra banda, ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no “especuli” sobre el referèndum i ha rebutjat que es pugui declarar la independència amb un 50% més un dels vots en un referèndum. “Si per la reforma de l’Estatut calen dos terços, no tindria lògica que per una cosa tan important com canviar l’estatus polític de Catalunya es pugui fer amb una majoria tan minsa”, ha afegit.



Notícies relacionades