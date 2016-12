L'anàlisi d'Albiol sobre la llei de desconnexió demostra que el procés va bé

Última actualització Dijous, 29 de desembre de 2016 16:25 h

Adverteix que la llei de transitorietat jurídica és un mecanisme per “saltar-se l’estat de dret”

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El Coordinador general del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha advertit aquest dijous que la llei de transitorietat jurídica “confirma que s’està intentant saltar l’estat de dret i avançar cap a un camí que no porta res de bo”. Albiol ha fet aquestes declaracions instants abans que transcendís oficialment l’acord entre JxS i la CUP, a qui ha retret que han treballat la proposta del text “d’amagatotis”. Pel líder del PPC, aquesta llei “només portarà frustració i divisió”. D’altra banda, ha valorat amb satisfacció l’últim sondeig del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), on s’amplia el percentatge dels partidaris del ‘no’ a la independència. Segons Albiol, el sondeig evidencia que “la majoria de catalans aposta per viure amb tranquil•litat, sense que l’obliguin a prendre decisions cap a un cantó o l’altre”.

Xavier Garcia Albiol ha criticat les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP per tirar endavant la llei de transitorietat jurídica, amb la qual les dues formacions volen preservar la màxima seguretat jurídica en el procés per crear una república catalana si guanyés el ‘Sí’ en el referèndum per la independència. “Estan intentant saltar-se l’estat de dret”, ha etzibat el coordinador del Partit Popular, poc abans que es fes oficial l’entesa entre les dues formacions independentistes.





directe!cat En aquest sentit, Albiol ha fet una comparació amb el “desacord” que poden expressar diversos ciutadans a l’hora de pagar els impostos o multes. Així, ha assegurat que, si la Generalitat vol “anar al marge de l’estat de dret”, hi pot haver ciutadans que tampoc vulguin seguir la normativa i s’oposin a pagar els seus tributs. “Veritat que no és possible que els ciutadans no paguin els seus impostos? Doncs tampoc ho és que la Generalitat intenti anar al marge de la legalitat que tenim a Catalunya”, ha reblat Xavier Garcia Albiol.

Notícies relacionades