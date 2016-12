Última actualització Dijous, 29 de desembre de 2016 20:45 h

El diputat del PDeCAT no presentarà recurs al Suprem perquè seria "estèril": "és com una guerra, hem d'aplicar tàctica"

ACN Barcelona .- El portaveu del PDeCAT a Madrid i exconseller de la Presidència Francesc Homs ha advertit aquest dijous l'Estat que no podrà "esborrar" el 9-N, igual que no aconseguirà "evitar" un referèndum al 2017. "Volen presentar-nos com a delinqüents quan el que hem fet, simplement, és moure la democràcia", ha ressaltat tot insistint que "les urnes són la solució". En roda de premsa -acompanyat de diputats, senadors i dirigents del Partit Demòcrata-, Homs ha assegurat que el nou pronunciament del Tribunal Suprem és "partidista" i "ratlla el ridícul". A més, ha anunciat que renuncia a presentar un recurs perquè seria "estèril". Prefereix guardar-se l'"argumentari" pel judici, que veu "indefectible". "És com una guerra, hem d'aplicar tàctica", ha reblat.

Homs ha titllat de "previsible" el contingut de la interlocutòria dictada aquest dijous pel jutge del Tribunal Suprem (TS) Andrés Palomo del Arco, que conclou que l'exconseller de la Presidència va cometre un delicte de desobediència i prevaricació en “potenciar” la consulta del 9-N, malgrat la suspensió del Tribunal Constitucional (TC).Segons el diputat del PDeCAT al Congrés, era "públic i notori" que va dedicar-se a organitzar el procés participatiu del novembre de 2014. "Sembla que diguin 'l'hem caçat'. Efectivament, el que vam fer, ho fèiem a plena consciència i coneixement de tothom, i ho tornaríem a fer", ha etzibat. Justament per això, ha considerat que el pronunciament judicial "ratlla el ridícul" i està "al servei dels interessos del PP".El TS ha tancat la instrucció i dóna un termini de deu dies a Fiscalia perquè sol·liciti l'obertura del judici oral, l'arxivament de les actuacions o, excepcionalment, la possibilitat de demanar alguna diligència complementària. La defensa també té l'opció de presentar un recurs en un termini d'entre tres i cinc dies.Homs, però, ha deixat clar que renuncia a aquest recurs perquè "només serveix per ensenyar l'argumentari" i prefereix guardar-se "l'artillera política pel judici", que veu "indefectible". "És com una guerra, hem d'aplicar tàctica en un judici eminentment polític. D'arguments en tinc a cabassos. No els anticiparem per no fer-los la feina fàcil", ha avançat.D'altra banda, ha constatat la "rapidesa extraordinària" que hi ha per jutjar-lo i s'ha queixat haver sabut de l'existència de la interlocutòria pels mitjans de comunicació, abans que a través dels seus advocats. "Si algú creu q el Tribunal Suprem no fa política és ingenu o és un fanàtic", ha apuntat.En clau política, el cap de files del Partit Demòcrata a Madrid ha dit que, en aquest final d'any, "la cavalleria judicial" aportada per l'Estat ha estat "de traca i mocador". "L'Estat no s'adona que criminalitzant als que hem posat urnes, es posa a si mateix en un carreró sense sortida", ha afirmat.Homs ha assegurat que el govern espanyol no podrà "esborrar" el 9-N perquè "encara que els pesi, es va celebrar i la gent va votar". De la mateixa manera que l'Estat no podrà "esborrar el 9-N" ha afegit, tampoc podrà impedir la celebració del referèndum d'independència l'any vinent. "No hi ha sortida per la via de les imposicions, només a través de les urnes", ha conclòs.