L’exèrcit de terra espanyol dóna mostres de nostàlgia franquista

La revista de les Forces Armades fa publicitat d'una col·lecció de llibres que fan apologia de la dictadura

En el mes en què la nostàlgia sol envair més la societat, l’exèrcit de terra de l’Estat ha donat mostres d’enyorança del passat. En concret, dels gairebé 40 anys en què Francisco Franco va ser el generalísimo de les tropes espanyoles i cap d’Estat. Tant és així que la revista oficial mensual de la branca terrestre de les Forces Armades, Ejército, ha acceptat un anunci d’una publicació nítidament franquista, que ha publicat a la pàgina 12 del número de desembre.

No hi falten l'àguila, el jou, les fletxes i la Fundación Nacional Francisco Franco



Es tracta de La reconquista de España, una obra de 34 volums sobre diversos capítols de la Guerra Civil des del punt de vista franquista i fent apologia de totes les ‘proeses’ dels ‘nacionals’. Amb una portada on l’escut preconstitucional espanyol ocupa un lloc preeminent –àguila, jou i fletxes inclòs–, la publicació està editada per Maryna Ediciones en col·laboració amb la Fundación Nacional Francisco Franco.



Entre els volums promocionats, 'La historia del Caudillo' o bé 'Así empezó el movimiento salvador'



L’anunci, ja retirat a la versió web i substituït per una felicitació nadalenca per les queixes que ha provocat a Twitter, afirma que l’obra està escrita per Víctor Ruiz Albéniz, a qui presenta com un “metge cristià que es va fer periodista al Rif i cronista sense silencis de la nostra croada”. Entre els 34 volums, la col·lecció inclou: La historia del Caudillo, El Alcázar de Toledo, Madrid en el cepo, Así empezó el movimiento salvador, La proeza del Estrecho o Leones en el Guadarrama. La promoció intenta acabar de convèncer els lectors d’Ejército amb un ham ‘infalible’: “Tots, amb la firma de la duquessa de Franco”.

