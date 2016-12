L'Estat pressiona per totes bandes: nova multa per portar un CAT a la matrícula

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

30 de desembre de 2016, 13.36 h







De debò, sense exagerar ni una miqueta: no entenc com aquesta colla de "zaparrastrosos zarrapastrosos" mentals PPancastellanistes, poden venir a exhibir la seva ESPANYOLÍSSIMA INCOMPETÈNCIA aquí, tirant-se merda al cim seu, com si fossin tots una colla de MASOQUES que disfruten patint .







Sembla estrany que no entenguin que, per poder desfogar la seva ràbia IMPOTENT, estan deixant uns testimonis que PERJUDIQUEN TREMENDAMENT LA IMATGE DEL SEU ESTAT.