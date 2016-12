No et perdis les 10 notícies més vistes a directe!cat el 2016!

Guifré Jordan @enGuifre – Qui havia de dir fa exactament 366 dies –el 2016 ha estat de traspàs– que la investidura catalana s’acabaria salvant sense necessitat de segones eleccions, malgrat la tensió màxima dels dies finals abans de la data límit? I que, a la vegada, l’Estat hauria d’esperar deu mesos per tenir nou president, després d’un suport del PSOE sota sospita? Les deu notícies més vistes de 2016 a directe!cat han anat relacionades amb els temes de l’any, però també amb la internacionalització catalana, el debat de la desconnexió, la corrupció espanyola o bé la duresa dialèctica de l’unionisme per fer mal a l’independentisme. Repassem els deu articles amb més clics de l’any, en ordre invers!

