Última actualització Divendres, 30 de desembre de 2016 15:10 h

L'acord de Junts pel Sí i la CUP sobre la llei de transitorietat obre els ulls a l'unionisme

Diu la dita que primer t'ignoren, després se'n riuen, després t'ataquen i finalment guanyes i, de fet, amb les paraules d'avui del president de Societat Civil Catalana, Mariano Gomà, sembla que l'entitat unionista ha iniciat una nova etapa en la qual descobreix que malgrat la guerra bruta contra els dirigents polítics i els discursos apocalíptics de personatges mediàtics, les forces independentistes mantenen el pas ferm per fer realitat la República catalana.

Societat Civil Catalana (SCC) considera que l'acord a què han arribat Junts pel Sí i la CUP sobre la llei de transitorietat jurídica és l'"explicitació d'un cop d'estat" perquè tracten de substituir l'ordenament constitucional vigent per una nova autoritat que busca "imposar-se per la via del fet" i "apropiar-se" de les institucions d'autogovern. A través d'un comunicat, l'entitat argumenta que la iniciativa legislativa contradiu els pronunciaments del Tribunal Constitucional i "porta al límit la tolerància de l'ordenament espanyol", ja que intenta "sostreure de la sobirania nacional una part del territori espanyol". A més, consideren que el procés sobiranista ha entrat "en fase de bogeria pel deliri dels seus dirigents" i alerta de les conseqüències penals que pot suposar. SCC insta els partits constitucionalistes a "consensuar" una resposta davant d'aquest "desafiament".



Frenar l'acció parlamentària



L'entitat unionista presidida per Mariano Gomà assegura que el Parlament no ha de tramitar la llei acordada per JxSí i la CUP perquè suposaria "instrumentalitzar" un òrgan que ha de representar tots els catalans i actuar dins del marc constitucional i estatutari. "Cercar la confrontació de la cambra catalana amb l'ordenament constitucional és una irresponsabilitat gravíssima que no pot ser admesa", avisen.

L'acord per la llei troncal de la 'desconnexió' és "profundament antidemocràtic, en la mesura que implica la voluntat de posar fi a la vigència de la Constitució i tracta de sostreure de la sobirania nacional una part del territori espanyol". En aquesta línia, recorden que vulnera la sentència del TC contra la declaración del 9 de novembre de 2015.



Que JxS i la CUP reflexionin abans de seguir endavant