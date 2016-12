[Vídeo] Comença l'any i també la campanya del Referèndum amb #2017CamíDelSí

Última actualització Divendres, 30 de desembre de 2016 16:30 h

El col·lectiu #MoltesMercès, organitzador del pregó alternatiu de les passades festes de la Mercè i de la xiulada contra l’exdelegada del govern espanyol Maria de los Llanos de Luna, coincidint amb l’any nou inicia la promoció del Sí a la independència per tal de guanyar en el referèndum que convocarà la Generalitat de Catalunya aquest 2017 per decidir el futur de Catalunya. Aquesta promoció s’inicia per les xarxes socials en format vídeo i amb el hastag #2017CamíDelSí.