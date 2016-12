Rajoy anuncia que no permetrà un referèndum pactat: CSQP, i ara, què?

Claravalls Claravalls Claravalls

30 de desembre de 2016, 21.11 h

La vostra unidad hispana, merdosa, ens importa una merda.Us la podeu possar on us capigà rates franquistes.Catalans a per la Declaració de Independència, a per totes.Volem ser lliures.

Hispanos esteu cagats de por...foteu fàstic imperialistes fracassats i amargats.

Catalunya no és ni serà mai España.||*||