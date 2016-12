Opa d'Esquerra als comuns perquè se sumin a la campanya pel Sí

Última actualització Divendres, 30 de desembre de 2016 18:20 h

Marta Rovira els recorda que "és l'únic camí viable"

Marta Rovira, secretària general d'Esquerra ha llançat tota una opa als comuns per apostar pel referèndum unilateral i a decantar-se per defensar el 'sí': "L'únic canvi possible passa per la independència ". En una entrevista a l'agència Europa Press recollida per diferents mitjans, ha defensat que els partidaris de la independència realitzin una "campanya conjunta" a favor del 'sí', i ha considerat que els 'comuns' se sentirien còmodes defensant aquesta opció política.

Rovira ha assegurat que "hem de construir el bloc del 'sí' entre tanta gent com vulgui. Els 'comuns' són una gent que aposta pel canvi i que creuen que s'ha de construir un altre país". I ha acabat sentenciant: "jo els veig en el bloc del sí ".

Per Rovira defensar l'Estat català concorda amb els postulats del projecte polític d'Ada Colau i Xavier Domènech, ja que suposa combatre "l'immobilisme, els oligopolis i les decisions polítiques de les elits per passar la veu als ciutadans".

ERC s'ha reservat un milió d'euros del pressupost del partit per 2017 per articular una campanya defensant el 'sí' en el referèndum previst per a l'any que ve, i Rovira reconeix els "primers contactes" amb altres forces sobiranistes perquè aquesta campanya sigui conjunta.

"Jo em veig fent campanya amb tota aquella gent que aposta pel canvi. Perquè la independència és l'única manera de fer fluir el canvi. No hi ha cap més", rasa en al·lusió als 'comuns', en la files conviuen des federalistes a independentistes.

