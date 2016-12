Última actualització Divendres, 30 de desembre de 2016 20:55 h

El president referma el compromís per posar les urnes i donar resposta vinculant als resultats

Missatge contundent del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, hores abans d'encetar l'any que el poble català votarà el seu futur polític. En el mateix dia que Mariano Rajoy ha descartat categòricament qualsevol referèndum pactat, proclama que ha defensat fins a l'últim moment CSQP, Puigdemont ha exposat que el Govern sempre tindrà la "mà estesa" amb el Gobierno, però des del "compromís i la fidelitat als nostres principis". A més, el president ha deixat clar que això no defuig altres preocupacions de l'executiu que també treballa amb una "voluntat decidida d'eficàcia, compromís i sensibilitat social" per a "millorar les condicions de vida tots els catalans sense excepció".

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest vespre en el tradicional missatge de Cap d’Any que “el 2017 serà un any clau per al futur de Catalunya”, perquè “els catalans decidirem lliurement el nostre futur en un referèndum legal i vinculant” que “el Govern i el Parlament hauran d’aplicar sense dilacions ni excuses”. “Serà legal”, ha explicat, perquè “es convocarà d’acord amb el mandat de les lleis”, i, “serà vinculant”, perquè “el resultat que decideixin els ciutadans de Catalunya s’aplicarà”.

En el discurs que ha pronunciat des del Saló Verge de Montserrat del Palau de la Generalitat, Carles Puigdemont ha explicat que l’objectiu de la legislatura de “portar el país de la post-autonomia a la pre-independència” és “un mandat que sorgeix de les eleccions del 27 de setembre del 2015”. Ha subratllat que el Govern l’està “complint fidelment”, perquè “s’espera que un govern compleixi el seu compromís i busqui la manera més encertada de poder-ho fer”.

Diàleg i mà estesa



En un altre moment de la seva al·locució, el cap de l’Executiu ha posat en relleu la capacitat del Govern per “fer del diàleg el seu instrument per treballar des del primer dia, tant amb l’oposició al Parlament com amb el govern de l’Estat”.

Per demostrar que l’Executiu “ha sabut teixir consensos amplis a Catalunya al voltant del referèndum”, ha posat com a exemple la reunió que es va celebrar la setmana passada al Parlament amb agents polítics, econòmics, socials i institucionals per analitzar la situació política i social que ha de permetre convocar-lo, i s’ha lamentat de la manca de diàleg per part de l’Estat.

En aquest sentit, ha recordat l’oferta que ell mateix va exposar durant el debat de la qüestió de confiança i que després va reiterar en la seva conferència a Madrid, i s’ha queixat que, tot i així, “encara no hem rebut resposta a la mà estesa per pactar-lo des del Govern espanyol”.

Malgrat això, ha insistit que el Govern de la Generalitat “continuarà tenint la mà estesa sempre, però des del compromís i la fidelitat als nostres principis”.

Les persones, el centre de l’acció de Govern



En aquest context, ha assegurat que l’Executiu que presideix treballa amb una “voluntat decidida d’eficàcia, amb compromís i sensibilitat social” i amb l’objectiu de “millorar les condicions de vida tots els catalans sense excepció”. “Perquè les persones, pensin el que pensin, siguin d’on siguin, són el centre de la nostra acció de govern”, ha afegit.

En el seu missatge als ciutadans, el president s’ha mostrat partidari d’un país “a l’avantguarda dels canvis”, però ha avisat que caldrà que es converteixin també en “motiu d’equitat i d’inclusió social”. I, en aquest sentit, ha apel·lat tant les institucions catalanes com les europees a “afrontar decididament les polítiques que permetin garantir el benestar de tots el ciutadans” per tal que “ningú no quedi enrere”.

El president ha aprofitat per posar en relleu el creixement econòmic i la creació d’ocupació que Catalunya ha experimentat durant el 2016 i s’ha mostrat confiat que les previsions de cara a l’any vinent van encaminades a “recuperar els nivells d’abans de la crisi i recórrer el camí del progrés econòmic i social”. I, en aquest mateix sentit, ha situat el potencial en el camp de la “revolució tecnològica” que s’està traslladant a tots els àmbits de la vida i que ha de servir perquè la indústria, les pimes, els emprenedors i els autònoms, se’n puguin beneficiar.

Valentia i coratge



Després de fer notar els aspectes positius que comporten la globalització, com ara el creixement econòmic, el coneixement i els avenços científics, el president ha reconegut que a nivell mundial també hi ha “dèficits importants” en relació amb la pau, la seguretat i els drets humans. “L’ascens dels populismes, la persecució de llibertats fonamentals en democràcia, com la llibertat d’expressió, la persistència dels conflictes armats i les crisis humanitàries que se’n deriven, continuen essent assignatures pendents que la humanitat ha d’afrontar”, ha dit. Per això, ha fet una crida a “la valentia i el coratge” per encarar-los “sense caure en la recepta fàcil de la demagògia”.

Finalment, el president ha tancat la seva intervenció, fent referència al reconeixement de Catalunya com a nació en el marc d’una Europa que ha assegurat “volem més unida, més segura i més democràtica”.

