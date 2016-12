Albiol garanteix que no hi haurà referèndum

Última actualització Dissabte, 31 de desembre de 2016 12:15 h

El líder del PPC critica que Puigdemont centrés el seu discurs en el "bucle" del full de ruta, i no en els "problemes reals" dels catalans

ACN Barcelona .- El coordinador general del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha garantit que "facin el que facin" el Govern i les formacions independentistes no hi haurà referèndum per "separar" Catalunya d'Espanya. "Per molt que tensi la corda i busqui la confrontació, no es convocarà cap referèndum, es posi com es posi", ha etzibat.

Albiol amenaça als demòcrates



A més, ha advertit dels efectes de provocar "el conflicte institucional, polític i social": "en funció del seu grau d'irresponsabilitat, les conseqüències seran més o menys agradables". En aquesta línia, ha opinat que Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs tenen "tots els números" per ser inhabilitats. Albiol també ha criticat que el president de la Generalitat centrés el seu discurs de Cap d'Any en el "bucle" del full de ruta, i no ens els "problemes reals" dels catalans.



