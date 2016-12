Última actualització Dissabte, 31 de desembre de 2016 13:55 h

El portaveu adjunt, Roger Torrent, insta els partits a començar a fer campanya a favor del sí o del no perquè el 2017 "els catalans per fi podran decidir"

ACN Girona .- El portaveu adjunt de Junts pel Sí (JxSí), Roger Torrent, ha assegurat que el 2017 serà "l'any del referèndum" perquè serà quan els catalans podran anar a les urnes per decidir el futur del país. Torrent insisteix que el referèndum serà legal. "Si no és amb la legalitat espanyola, serà amb la nostra pròpia legalitat i el nostre propi marc jurídic", ha afirmat el portaveu adjunt. Per això, insta els partits a començar a fer campanya a favor del sí o del no perquè aquest any "els catalans per fi podran decidir". "I aplicarem el resultat d'aquest referèndum", ha afegit. Torrent creu que el missatge institucional amb motiu de Cap d'Any del president Carles Puigdemont demostra, un cop més, que davant un estat espanyol que "tanca la porta" a la llibertat d'expressió, Catalunya aposta per "la democràcia i les urnes".

"El 2017 ha de ser l'any del referèndum, quan els catalans puguem anar a les urnes a expressar lliurement quin volem que sigui el nostre futur", ha afirmat Torrent, que ha valorat aquest dissabte des de Girona el missatge institucional amb motiu de Cap d'Any del president del Govern, Carles Puigdemont.El portaveu adjunt ressalta que ahir es va posar en evidència per "enèsima vegada" que l'estat espanyol és una "via esgotada". Tot i això, ressalta que el referèndum serà legal ja sigui dins la legalitat espanyola (una opció que dóna per descartada) o pel marc jurídic propi de Catalunya. Torrent ha insistit que el Govern "construeix la seva pròpia legalitat per poder fer el referèndum".A més, també ha reforçat la idea de Puigdemont que serà vinculant. "Ho serà perquè aplicarem els resultats, aplicarem el mandat democràtic que surti de les urnes". Roger Torrent ha ressaltat que hi haurà "referèndum o referèndum", encara que el govern de Mariano Rajoy continuï recorrent "als tribunals, les demandes i la persecució judicial".Ha dit el portaveu adjunt que reforça així la "determinació" i el compromís del Govern per fer possible el referèndum el 2017.Per aquest motiu, insta els partits a assumir aquesta realitat i començar a fer campanya a favor del sí o del no perquè, diu, el referèndum es farà tal com "demana la majoria de la ciutadania".Finalment, Torrent també ha recordat que l'altre gran eix del missatge del president va girar entorn a les polítiques socials. "Hem de llimar les desigualtats del país i intentar que les xifres macroeconòmiques es traslladin en benestar per a les famílies", ha conclòs.