Arrimadas entre la “il.legalitat i la irrealitat”

Arrimadas ha criticat que Puigdemont no s'hagi referit a l'atur, la precarietat laboral o la corrupció ni hagi "pogut explicar" cap mesura duta a terme pel seu govern i li ha tornar a retreure que no pensi assistir a la conferència de presidents autonòmics convocada pel 17 de gener.

#2 F18 Sitges Sitges 31 de desembre de 2016, 19.43 h De la sombra salió Franco a liquidar una democracia republicana legítima de la que no quedó nada después de los 40 años de represión asesina. Hasta el punto que hoy, se sigue adorando al más grande asesino de la patria por una gran masa aborregada de ezpañoles.



Y en la ilegalidad se encuentran los chanchullos del PPartío Podrío. Gürtel y 150.000 casos más de corrupción sin fin. El último: el AVE de MUrcia y el porrón de millones de euros que ha costado total para seguir financi... Llegir més

#1 Inde 31 de desembre de 2016, 19.15 h Podría quedarse en JEREZ y liquidar la corrupción en andaluza que al parecer está muy extendida y crear con su gran habilidad gran cantidad, de puestos de trabajo, de los que andan bastante escasos

