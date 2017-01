Descobreix com se succeiran els fets cronòlogicament l'any en què tot saltarà pels aires

Última actualització Diumenge, 1 de gener de 2017 05:00 h

Previsions per a 2017, amb la judicialització del procés, el nou partit Colau, la reconfiguració dels quatre partits estatals i la desconnexió d'Espanya com a protagonistes

Guifré Jordan @enGuifre – Si el 2016 pot haver semblat impredictible i trepidant, l’any que avui encetem pot arribar a fer les delícies d’aquells avesats a la ciència-ficció, perquè el que hem deixat enrere pot arribar a ser només l’aperitiu d’allò que ens espera en els propers 365 dies. Els plans per a la desconnexió catalana amanits fins ara s’hauran de posar en pràctica –referèndum inclòs–, la unitat independentista al Parlament i al carrer es posarà més que mai a prova, els preparatius pel nou partit de Colau s’hauran de concretar en una plataforma amb cara i ulls, la investidura de Rajoy ha de ser només el tret de sortida d’una legislatura espanyola única, els quatre partits d’abast estatal celebren congressos, i els responsables del 9N –i amb tota probabilitat també Carme Forcadell– seran jutjats. Repassem un any en què tot pot saltar pels aires.

Tot escalfarà motors el gener



L’any començarà menys esbojarrat en política catalana que els primers dies de 2016, ja que no s’haurà de resoldre una investidura de forma inversemblant l’últim dia. Amb tot, les tensions Junts pel Sí-CUP tornaran en les negociacions dels pressupostos en les diverses comissions. Paral·lelament, Ada Colau farà una mostra de força el 21 de gener amb un primer gran acte on es presentaran els objectius de la formació que vol imposar, cosa que serà el tret de sortida al ‘procés participatiu’ per dotar de contingut la plataforma. A l’Estat, una de les dates a tenir en compte serà el dia 14, amb un comitè federal del PSOE que podria posar data per les primàries. Potser és el moment en què Pedro Sánchez surt de la penombra... o Susana Díaz.



La setmana boja de febrer: pressupostos, congressos de partits i judicis pel 9N en set dies



Tot es començarà a accelerar el mes de febrer, amb una setmana especialment boja, la del 6 al 12. Entre els dies 6 i 10 del mes se celebrarà el judici a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pel 9N, cosa que originarà més mostres de suport independentista i engreixarà el caldo de cultiu de la crispació. A més, si els pressupostos de la Generalitat no es recorren, el 8 o el 9 es votaran definitivament al Parlament. És l’últim escull per la unitat entre Junts pel Sí i la CUP abans d’encarar el xoc. L’actualitat política, però, no acabarà aquí: PP i Podemos celebraran els seus congressos entre el 10 i el 12, en el que es preveu una bassa d’oli en el primer cas, i un risc de trencament absolut en el segon. Ciudadanos celebrarà el seu una setmana abans, el 4 de febrer, que no hauria de suposar massa entrebancs per a Albert Rivera.



Colau i la prèvia de la desconnexió com a protagonistes de la primavera



Paral·lelament al congrés del PP català, que serà amb tota probabilitat al març, Ada Colau acabarà el debat de les idees del nou partit el mateix mes i, a tot estirar, l’assemblea constituent se celebrarà a principis d’abril. Abans d’això, però, la tensió en el si dels comuns haurà pujat en dos punts sensibles: el posicionament vers el procés i la possible dissolució de tots els partits integrants de la nova plataforma –amb el deute d'ICV com a teló de fons–.



Al mateix temps, el Pacte Nacional pel Referèndum hauria de fer les grans –i últimes– accions a nivell estatal i internacional per persuadir la Moncloa d’asseure’s a pactar un referèndum. Serà l’última oportunitat perquè Rajoy impedeixi el xoc, mentre que les múltiples campanyes pel Sí al referèndum que ara s’estan engegant haurien de prendre força. Les lleis de la desconnexió poden avançar al Parlament aquests mesos i, amb elles, la judicialització del procés, potencials inhabilitacions i sentències a Mas, Ortega i Rigau.



L’estiu més calent de la història de la Catalunya i Espanya recents?



Amb el congrés i primàries del PSOE i el judici a Francesc Homs que podrien caure sobre el juny o juliol de fons –també ho podria fer el de Forcadell, ja que la instrucció està anant ràpida–, la política catalana s’anirà ‘incendiant’ a mesura que passin els dies i Rajoy no mogui fitxa. El Pacte Nacional pel Referèndum haurà de decidir si tirar pel dret, i aquí tindrà Colau la gran decisió de l’any. Intentarà ser ambigua fins al final, però haurà de definir-se abans del juliol. De fet, Puigdemont va anunciar que la legislació de la desconnexió estarà a punt per finals de juny. Amb o sense els comuns, si el president de la Generalitat vol complir el ‘o referèndum o referèndum’, l’haurà de convocar com a molt tard a finals de juliol. La idea és convocar-lo al mateix temps que s’aprovi la llei de transitorietat jurídica al Parlament. A partir d’aquí, es veurà si Puigdemont i la resta d’actors tenen el valor que han promès.



24 de setembre, data del referèndum?



Si tots els fets se succeeixen com està previst, entre juliol i setembre d’aquest any se sabrà fins a on estan disposades a arribar tant Catalunya com Espanya. El desenllaç de tot plegat és absolutament incert, però la unitat dels independentistes es tornarà a posar a prova. I, si Carles Puigdemont compleix amb el seu compromís durant la qüestió de confiança, el diumenge 24 de setembre d’enguany té tots els números de ser la data del referèndum, just 13 dies després d’una Diada també incerta.



Els últims mesos de l’any, una incògnita absoluta



A partir d’aquest punt, fer qualsevol previsió més per a l’últim trimestre de l’any es fa gairebé impossible. No hi ha eleccions previstes ni a Espanya ni a Catalunya –en el cas del Principat, de moment les constituents estan programades per no més enllà del març de 2018–, però ningú pot posar la mà al foc per un avançament electoral en qualsevol dels dos escenaris. L’explosiu context mundial, amb el possible referèndum a Xipre i les eleccions franceses i alemanyes poden jugar també algun paper, així com Donald Trump o el Brexit i Escòcia. És així perquè no es poden descartar inhabilitacions, presó o suspensió de l’autonomia, cosa que podria causar l’entrada en funcionament de l’assemblea de càrrecs electes i... la intervenció de la comunitat internacional.

