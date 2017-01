Crisi d’identitat a Ciudadanos

Última actualització Diumenge, 1 de gener de 2017 11:35 h

L'ala socialdemòcrata de C's presentarà una esmena al nou ideari de Rivera per evitar el viratge al liberalisme, esmena amb molt poques possibilitats

ACN Barcelona .- El sector socialdemòcrata de C's no s'ha quedat de braços creuats i presentarà una esmena a la totalitat al nou ideari promogut per Albert Rivera, que suprimeix les referències al socialisme democràtic i que vira al liberalisme. Segons ha pogut saber l'ACN, en els propers dies es remetrà un text alternatiu a l'oficial en diverses agrupacions catalanes i d'arreu de l'Estat amb la voluntat que arribi a votar-se al conclave 'taronja' del 4 i 5 de febrer. L'assemblea general haurà de ratificar aleshores els nous estatuts del partit. L'objectiu de l'ala crítica és mantenir les dues ànimes de la formació –la socialdemòcrata i la liberal- i evitar que C's caigui en el "dogmatisme" polític.

En una reunió a Barcelona el 17 de desembre, Rivera i el seu equip van sotmetre a votació del consell general una nova ponència de valors per al partit, que elimina el rastre del socialisme democràtic i reflecteix –segons apunta el nucli dur- les idees que la formació ha defensat a nivell estatal al llarg del darrer any i mig.El text defineix C's com un partit "constitucionalista, liberal, democràtic i progressista" que aposta per l'economia de mercat, la lliure competència i l'estat de les autonomies. També rebutja les polítiques "sectàries" i reclama uns poders públics que garanteixin les llibertats dels ciutadans. A més, situa l'organització en la tradició constitucionalista amarada de la Il·lustració, la Constitució Americana i la Revolució Francesa i hereva del liberalisme espanyol de les Corts de Cadis.La proposta va causar malestar entre els militants de C's escorats en el centre-esquerra, que han expressat darrerament la seva "preocupació" pel gir de la direcció cap al liberalisme. "Sembla que només plantegem receptes emmarcades en els dogmes del liberalisme econòmic, i que no expliquem com afecten aquestes mesures a nivell social", es queixen alguns sectors.L'ala socialdemòcrata de C's reivindica la necessitat de mantenir les dues ànimes del partit. Tanmateix, alerten que l'ideari defensat per la direcció suposa, en realitat, una "refundació" del partit, i que això pot tenir conseqüències en tant que es deixa "orfe" un dels dos sectors tradicionalment integrats a la formació taronja, des del seu naixement a Catalunya per combatre el nacionalisme.De la mà del diputat al Parlament Sergio Sanz, l'ala esquerra del partit va presentar una esmena a la totalitat a l'esborrany de la ponència de valors, a fi de mantenir l'ideari impulsat per Francesc de Carreras al 2007. La intenció inicial era arribar a un text transaccionat amb la direcció, però no va ser possible. La proposta de Sanz va caure per només tres vots de diferència.En vistes a l'assemblea general 'taronja' del 4 i 5 de febrer, que ha de ratificar finalment el nou ideari del partit, el sector socialdemòcrata presentarà una altra esmena a la totalitat. El text estableix C's com una formació que es nodreix del "liberalisme progressista i el socialisme democràtic", amb voluntat d'ocupar un espai de centralitat política -a partir d'una actuació "dialogant i conciliadora"-, de ferm compromís en favor dels " drets i proteccions socials", i que aposta per una "economia social de mercat".En els propers dies és previst que grups de militants plantegin aquest text en diverses agrupacions catalanes així com en diversos punts de l'Estat, com ara Euskadi, Múrcia, Astúries o Madrid. El 10 de gener és el darrer dia perquè els adherits a C's remetin les esmenes a les ponències de treball, que han de ser avalades per un comitè d'anàlisi abans d'arribar al conclave del febrer.