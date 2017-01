El ‘cop d’estat’ de Susana Díaz enfonsa les expectatives electorals del PSOE

El PP es torna a veure beneficiat de les turbulències de PSOE, Podemos i Ciudadanos A més, l’enquesta d’El Mundo consolida el sorpasso de Podemos, que s’apuntaria un 22,5% dels sufragis avui, gairebé un punt i mig més que en els últims comicis espanyols. Tot i les turbulències prèvies al congrés del partit el mes vinent, la formació d’Iglesias no surt mal parada. No obstant això, el gran beneficiat de la patacada socialista és el PP. El partit de Rajoy s’enfilaria fins al 34,8% dels vots, 1,8 punts més que el 26J. Al seu torn, Ciudadanos en baixaria mig fins al 12,6%, amb Albert Rivera i Inés Arrimadas qüestionats . ERC sumaria una dècima (2,7%), mentre que el PDeCAT en restaria tres (1,7%). L'enquesta arriba a dues setmanes d'un comitè federal del PSOE El sondeig arriba a un mes dels congressos de Ciudadanos, Podemos i PP, i amb la incògnita encara de la interinitat del PSOE. Els socialistes celebraran un comitè federal el 14 de gener, que podria marcar el calendari d’un nou congrés i de les primàries. Algunes fonts apunten que el procés es podria allargar fins a juny, nou mesos després de la dimissió de Pedro Sánchez. De fet, l’exsecretari general fa setmanes que ha desaparegut de la vida pública i, si encara té intenció de concórrer a les primàries, haurà de ressorgir aquest gener.

