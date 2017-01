Denuncien Espanya per una possible vulneració de la legalitat estatal i de la UE per Cap d’Any

Última actualització Dilluns, 2 de gener de 2017 10:45 h

Un centenar de persones es van enfilar a les tanques de Ceuta per entrar a territori espanyol i la policia les va retornar immediatament al Marroc

Guifré Jordan @enGuifre – Mentre milions de ciutadans arreu de l’Estat celebraven l’arribada de 2017 en les primeres hores de l’any, 1.100 persones s’enfrontaven a les tanques de Ceuta per entrar a territori espanyol. Les policies frontereres marroquina i espanyola els van parar els peus, però no van evitar que 106 persones s’enfilessin a les tanques durant hores. Mentre que dos d’ells van acabar a territori estatal perquè estaven ferits i van acabar a l’hospital, la Guardia Civil va refusar els 104 restants. I amb tota probabilitat ho va fer vulnerant la legalitat estatal i internacional.

Retornar immigrants al Marroc sense identificar-los és il·legal



El govern espanyol va admetre que va refusar immediatament el centenar d’immigrants i els va retornar al Marroc. El problema és que no va confirmar que els va identificar abans de fer-ho, cosa que es consideraria ‘devolució en calent’. Un fet que es considera il·legal, segons la legislació d’Espanya, la UE i internacional. Ho ha denunciat la representant a Espanya de l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), Francesca Friz-Prguda, que recorda que la identificació prèvia a l’expulsió és imprescindible per complir amb la legalitat.



ACNUR denuncia que les devolucions en calent priven la gent del dret a buscar asil



En una entrevista a Europa Press, ha dit que “les devolucions automàtiques han estat i segueixen sent il·legals”, perquè “no determinen les necessitats individuals de l’afectat que entra i que pot ser un refugiat fugint de la guerra o la persecució, però mai se sabrà”. A més, també recorda que el fet de fer fora de manera automàtica els qui intenten entrar a l’Estat fa molt probable que en el grup de rebutjats “hi hagi gent privada del seu dret a buscar asil”.



